Büyükçekmece'de TIR kazası kamerada 07.01.2020 19:04

TEM Otoyolu, Büyükçekmece mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen TIR kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Hızla gelen TIR'ın bir anda bariyere çarptığı görülüyor. Bu sırada arkadan gelen sürücüler de zor anlar yaşıyor.