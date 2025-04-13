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Bursa’da zincirleme kaza: Site bahçesine uçan araçta 3 yaralı
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Bursa’da zincirleme kaza: Site bahçesine uçan araçta 3 yaralı

Giriş Tarihi: 13.04.2025 01:36:18 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 01:39:02

İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu’nda meydana gelen zincirleme kazada, bir araç site duvarını yıkarak bahçeye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda saat 23.30 sıralarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında, Emre D. (17) yönetimindeki 16 F 1552 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden Eren Y. (22) yönetimindeki 16 Y 0717 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Eren Y.'nin aracı, yol kenarındaki sitenin bahçe duvarını yıkarak site bahçesine uçtu ve evin duvarına çarparak durabildi. Emre D.'nin kullandığı otomobil ise kaldırıma çıktı.

Kazaya Ahmet K. (39) yönetimindeki 35 SC 016 plakalı otomobil de karıştı. Kazada, üç aracın sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından ehliyetsiz olduğu tespit edilen Emre D.'ye "Ehliyetsiz Araç Kullanmak" maddesinden 18 bin 678 TL para cezası kesildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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