PODCAST CANLI YAYIN
Bursa’da yarış yapan iki otomobil dehşet saçtı: 13 yaralı

Bursa’da yarış yapan iki otomobil dehşet saçtı: 13 yaralı

Bursa’da iddiaya göre yarış yapan iki otomobil kontrolden çıkarak önce belediye otobüsüne, ardından kaldırıma çarptı. Kazada 13 kişi yaralanırken, bölgede adeta can pazarı yaşandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte hız yapan ve birbirleriyle yarıştıkları öne sürülen iki otomobil sürücüsü, direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araçlar önce seyir halindeki belediye otobüsüne çarptı, çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar kaldırıma çıkarak durabildi.


Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 13 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, iki otomobil sürücüsünün yarış yaptığı iddiası üzerine incelemeler sürüyor.

Bunlar da Var

Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında fuhuşa teşvik iddiasıyla suç duyurusu
Hülya Avşar ve Merve Taşkın hakkında fuhuşa teşvik iddiasıyla suç duyurusu
İstanbul’da hortum! İşte o anlar
İstanbul’da hortum! İşte o anlar
Orhangazi’de ters şerit kazası kamerada!
Orhangazi’de ters şerit kazası kamerada!
Kağıthane’de eski eş vahşeti! Silahla başından vurup öldürdü!
Kağıthane’de eski eş vahşeti! Silahla başından vurup öldürdü!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle