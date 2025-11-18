PODCAST CANLI YAYIN
Bursa'da midye zehirlenmesi şüphesi: 4 çocuk hastanelik oldu

Bursa'da midye zehirlenmesi şüphesi: 4 çocuk hastanelik oldu

Bursa'nın Tophane mevkiinde midye yedikten sonra kusma ve baş dönmesi şikayetleri başlayan 4 çocuk, otobüsle döndükleri Yenişehir'de hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan gençlerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olay akıllara benzer zehirlenme vakalarını getirdi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Tophane mevkiinde dün akşam saatlerinde midye yedikten sonra fenalaşan 4 arkadaş, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesinden Bursa'ya gelen dört arkadaş M.U. (24), Y.T. (20), M.T. (19) ve A.T (16), çarşıda gezdikten sonra Tophane'ye çıkarak burada midye tüketti. Midye yedikten sonra otobüse binerek Yenişehir'e geri dönen gençler, kısa süre sonra fenalaşmaya başladı.

Kusma ve şiddetli baş dönmesi şikayeti yaşayan gençler, ailelerinin yardımıyla hızla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 4 çocuğun durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, aileleri hastane önünde gözyaşlarını tutamadı.

Yaşanan olay, akıllara yakın zamanda İstanbul'da meydana gelen benzer gıda zehirlenmesi vakalarını getirdi. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Sinop’ta çöp kamyonu dehşeti kamerada: Fikriye Özdemir çöp kamyonunun altında kaldı! Hayatını kaybetti
Sinop’ta çöp kamyonu dehşeti kamerada: Fikriye Özdemir çöp kamyonunun altında kaldı! Hayatını kaybetti
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 16 kadın şüpheli yakalandı
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 16 kadın şüpheli yakalandı
Sinop'ta öğretmenin öldüğü korkunç kaza kamerada!
Sinop'ta öğretmenin öldüğü korkunç kaza kamerada!
Sinop’ta korkunç kaza: 1 ölü!
Sinop’ta korkunç kaza: 1 ölü!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle