Bursa'da midye zehirlenmesi şüphesi: 4 çocuk hastanelik oldu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Tophane mevkiinde dün akşam saatlerinde midye yedikten sonra fenalaşan 4 arkadaş, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesinden Bursa'ya gelen dört arkadaş M.U. (24), Y.T. (20), M.T. (19) ve A.T (16), çarşıda gezdikten sonra Tophane'ye çıkarak burada midye tüketti. Midye yedikten sonra otobüse binerek Yenişehir'e geri dönen gençler, kısa süre sonra fenalaşmaya başladı.

Kusma ve şiddetli baş dönmesi şikayeti yaşayan gençler, ailelerinin yardımıyla hızla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 4 çocuğun durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, aileleri hastane önünde gözyaşlarını tutamadı.

Yaşanan olay, akıllara yakın zamanda İstanbul'da meydana gelen benzer gıda zehirlenmesi vakalarını getirdi. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.