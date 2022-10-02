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Bursa'da mahalleli yakaladığı hırsızı önce dövdü sonra elektrik direğine zincirleyerek not bıraktı

Bursa'da mahalleli yakaladığı hırsızı önce dövdü sonra elektrik direğine zincirleyerek not bıraktı
02.10.2022 09:16 - Son Güncelleme: 02.10.2022 09:16

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Bursa'da mahalle sakinleri yakaladığı hırsızlık şüphelisi şahsı önce dövdü daha sonra ise elektrik direğine bağlayarak "ben hırsızım" yazılı kağıtlar yapıştırdı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi 2. Cami sokakta meydan geldi. İddiaya göre, mahalle sakinleri hırsızlık şüphelisi Rıza P.'yi (25) yakalayarak darp etmeye başladı. Daha sonra ise mahalle sakinleri Rıza P.'yi elektrik direğine bağlayarak "ben hırsızım" yazılı kağıtlar yapıştırdılar. Seslere uyanan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gördükleri karşısında şaşkına dönerken olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Rıza P.'yi direğe bağladıkları zinciri keserek kurtardı. Feci şekilde darp edilen Rıza P. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Rıza P. ise telefonun ve cüzdanının zorla alındığını iddia etti.

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