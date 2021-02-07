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Bursa'da korkutan yangın! Kısa sürede söndürüldü

Bursa'da korkutan yangın! Kısa sürede söndürüldü
07.02.2021 06:07
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Bursa'da bulunan bir barakada gece saatlerinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını büyümeden söndürdü.


Bursa'da Osmangazi Ormanı'ndaki barakada çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Merkez Osmangazi ilçesindeki iki katlı barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Barakanın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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