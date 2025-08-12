Bursa'da kamyon kazası: 3 yaralı

KAMYON ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 YARALI

Kaza, saat 19.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Mezit Boğazı'nda meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e giden Yılmaz Ç. (56) idaresindeki 35 AGA 116 plakalı, dolma biber yüklü kamyonun sağ ön lastiği patladı. Kontrolden çıkan kamyon, bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü Yılmaz Ç. ile araçta bulunan Necat Ç. (36) ve Talha Ramazan A. (19) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI

Bölge trafik ekipleri, kazanın ardından yolu kontrollü olarak ulaşıma açarken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.