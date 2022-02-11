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Bursa'da dehşet anları kamerada! Ters şeritten gelen sürücü faciaya yol açtı

Bursa'da dehşet anları kamerada! Ters şeritten gelen sürücü faciaya yol açtı
11.02.2022 10:46

OTOMATİK OYNAT

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Bursa'da lüks cipin hızla akan trafikte sol şeritte tersten gelmesi sonrası yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Lüks cipin çarpmasıyla hurdaya dönen otomobilin sürücüsü sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza, 8 Şubat gece saat 00.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi üzeri Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki Ersel Atmaca 16 BK 039 otomobili ile Mudanya yolundan Bursa istikametine giderken, aynı yolda en sol şeritte ters yönden gelen G.C.'nin kullandığı 16 MDS plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu iki araç da kullanılamaz hale gelirken, otomobil içerisinde bulunan Ersel Atmaca sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Atmaca yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Atmaca burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan Mudanya-Bursa istikameti, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrardan trafiğe açıldı. Kaza sonrası ters yönden gelen ve bir kişinin ölümüne neden olan G C. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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