Yangının başladığı evin sahibi Kazım Kaya'ya (80) ulaşamayan yakınları, durumu ekiplere bildirdi. Evde yapılan aramalarda Kaya'nın izine rastlanamazken, çalışmalar gece boyunca devam etti. Saat 03.00 sıralarında ekipler, Kazım Kaya'nın cansız bedenini bir kez daha kontrol ettiği kendi evinin bir odasında buldu. Kaya'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.