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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023, 18:21 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023, 18:27

Bursa Uludağ'da drift atan 4 magandaya ceza yağdı!

Bursa Uludağ'da kar yağışının aralıklarla sürdüğü Uludağ'da araçları ile drift atıp, o anları sosyal medyadan paylaşan 4 sürücüye toplam 81 bin 368 TL ceza kesildi.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği, Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinde Uludağ, Bursa'nın yanı sıra çevre illerden de tatilcileri ağırlarken, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerini artırdı.

Uludağ'da drift atıp sosyal medyada paylaştılar, 81 bin 368 TL para cezasına çarptırıldılar - Resim : 1

17 Aralık'ta saat 06.00 sıralarında, İstanbul ve İzmir plakalı araçlar ile Uludağ Milli Parkı ve 1'inci Oteller Bölgesi'nde drift yaptığı belirlenen 4 sürücüye, jandarma trafik ekiplerince 'drift ve spin atma' suçundan ayrı ayrı 20 bin 342 lira olmak üzere toplam 81 bin 368 TL cezai işlem uygulandı.

Uludağ'da drift atıp sosyal medyada paylaştılar, 81 bin 368 TL para cezasına çarptırıldılar - Resim : 2

Öte yandan bazı sürücülerin drift attıkları anlar ile kesilen cezaları, sosyal medyadan paylaştığı görüldü.

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