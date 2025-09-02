Bursa Orhangazi’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kardeş yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kavşakta meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan Suriye uyruklu iki kardeş yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Arapzade Mahallesi Fındıklı Yolu Hastane kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fındıklı yolundan şehir merkezine doğru ilerleyen Haldun M. (19) yönetimindeki 16 BSR 440 plakalı motosiklet, TOKİ yönüne dönüş yapmak isteyen Ömer F.K. (50) idaresindeki 16 RCT 54 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Haldun M. ile arkasında bulunan kardeşi Faysal M. (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan kardeşler, hayati tehlikeleri bulunmamakla birlikte ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.