PODCAST CANLI YAYIN
Burdur’da traktör kazası: 61 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti!
Haberler Yaşam Videoları

Burdur'da traktör kazası: 61 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 17:48 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 17:48

Burdur'un Kemer ilçesinde, başkasına ait tarlayı sürerken traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan 61 yaşındaki Şeref Deniz, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur'un Kemer ilçesinde tarlayı sürerken traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay saat 15:30 sıralarında Burdur'un Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köyde 15 DDU 388 plakalı traktörüyle başkasına ait tarlayı süren Şeref Deniz (61) tarlayı sürdüğü esnada traktörün yokuş aşağı kayıp devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı. O sırada olay yerinde olan tarla sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Şeref Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmalarının ardından Deniz'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan olaya şahit olan yabancı uyruklu tarla sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Balıkesir'de bir şahıs tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdü; Olay kamerada
17.02.2025Pazartesi
Ümraniye'de otomobil viyadükten aşağı uçtu
17.02.2025Pazartesi
Esenyurt’ta boş arsada bulunan cesedin kimliği belli oldu
17.02.2025Pazartesi
Malatya'da 6'ncı kattan düşen kadın ağır yaralandı
17.02.2025Pazartesi
Düğün salonu önünde silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı
17.02.2025Pazartesi
Bunlar da Var
Ankara’da deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı! 01:34
Ankara'da deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı!
17.02.2025Pazartesi
Ajlan Tekinkoç isimli dinsiz yazarın skandalları büyüyor! Dün çarşaflıları hedef aldı bugün tüm dini değerleri 01:25
Ajlan Tekinkoç isimli dinsiz yazarın skandalları büyüyor!
16.02.2025Pazar
Balıkesir’de bir şahıs tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdü; Olay kamerada 00:42
Tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdü
17.02.2025Pazartesi
Ankara depremi kamerada! 00:19
Ankara'da korkutan deprem! Yenimahalle depremi kamerada!
17.02.2025Pazartesi
CANLI YAYIN