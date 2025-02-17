Burdur’da traktör kazası: 61 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 17:48 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 17:48

Burdur'un Kemer ilçesinde tarlayı sürerken traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay saat 15:30 sıralarında Burdur'un Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köyde 15 DDU 388 plakalı traktörüyle başkasına ait tarlayı süren Şeref Deniz (61) tarlayı sürdüğü esnada traktörün yokuş aşağı kayıp devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı. O sırada olay yerinde olan tarla sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Şeref Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmalarının ardından Deniz'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan olaya şahit olan yabancı uyruklu tarla sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.