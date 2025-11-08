PODCAST CANLI YAYIN
Burdur'da acı olay! Yaşlı çift çıkan yangında hayatını kaybetti

Burdur’un Yeşilova ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangında yaşlı karı koca hayatını kaybetti.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Yeşilova ilçesi Güney Köyünde meydana geldi. Edilinen bilgiye göre, Şerife Boz (88) ve Durmuş Boz (94) çiftine ait evde elektrikli sobadan çıktığı düşünelen yangın çıktı. Yangında yaşlı çift evde mahsur kalırken ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken evde yaşlı çiftin cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemenin ardından çiftin cansız bedeni Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırılırken evde incelemeler devam ediyor.

