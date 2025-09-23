PODCAST
Buca, Konak ve Karabağlar'a İçişleri Bakanlığı'ndan inceleme
23 Eylül 2025
İçişleri Bakanlığı İzmir'de kent genelinde ağır çöp sorunlarının yaşandığı Konak, Buca ve Karabağlar Belediyeleri hakkında inceleme başlattı.
