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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023, 09:12 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023, 09:34

Bozcaada ve Gökçeada'da feribot seferleri iptal edildi!

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, "25.11.2023 Cumartesi Kabatepe-Gökçeada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. 25.11.2023 Cumartesi Geyikli-Bozcaada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.

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