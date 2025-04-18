Bolu’da otomobil kazası: Takla atan araç alev aldı, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 18.04.2025 23:35:35

Bolu'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi yolunda meydana gelen kazada, Yaşar B. yönetimindeki 35 S 2493 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, bir süre sonra alev aldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta yolcu olarak bulunan Gülname K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, alev alan otomobile müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Kazanın olduğu bölgede yaşayan Orhan Yıldırım, hız sınırına uyulmamasından şikayet ederek, "Buraya biz EDS istiyoruz" dedi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.