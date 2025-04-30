Bolu’da izinsiz alınan araç kaza yaptı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 30.04.2025 00:41:49 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 00:45:59

Bolu'nun Mudurnu ilçesi Bolu Caddesi'nde , gece saatlerinde, 67 EL 463 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü Yılmaz Ç. tarafından izinsiz alınarak Emirhan Ö. ile birlikte tur atmak için kullanıldı.

İlçe merkezi istikametine seyreden araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı . Kazada, sürücü Yılmaz Ç. ve yolcu Emirhan Ö. hafif yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulans içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı.

Kazadan sonra olay yerine gelen araç sahibi Aydın E., aracın anahtarlarının kendisinde olduğunu ve Yılmaz Ç.'nin aracı nasıl aldığını bilmediğini ifade etti.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde sağlanırken, araçtan yola savrulan parçalar belediye ekiplerince temizlendi . Araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.