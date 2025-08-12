Bodrum’da dehşet: Sevgili çift evde ölü bulundu

BODRUM'DA KORKUNÇ SON: SEVGİLİSİNİ VURUP İNTİHAR ETTİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sevgili oldukları öğrenilen 2 kişi, evde başlarından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın cinayet ve intihar olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, Yahşi Mahallesi 5326 Sokak'ta meydana geldi. Bir evden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, girdikleri evde Berk Köse (31) ile Ezgi El (28)'i başlarından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemelere göre Berk Köse'nin, sevgilisi Ezgi El'i başından vurduktan sonra intihar ettiği değerlendirildi. Cenazeler otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.