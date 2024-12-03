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Bir işçi 13. kattan düşerek hayatını kaybetti
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Bir işçi 13. kattan düşerek hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 17:44 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2024 17:44

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 13’üncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi 293. Sokak’taki inşat halindeki binanın 13’üncü katından düşen Engin Gündüz(43), olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis incelemesinin ardından Gündüz’ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Öte yandan, olay yerine gelen Gündüz’ün yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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