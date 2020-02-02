Bingöl'de korku dolu anlar! Çocukların üzerine çığ düştü 02.02.2020 11:29

Bingöl'de kayak yapan çocukların üzerine çığ düştü. Genç ilçesinde meydana gelen olayda çocuklar son anda kurtulurken, korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bingöl'de bir tepe de çocuklar kayarak eğlenirken üzerlerine çığ düştü, son anda kurtuldular, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



Olay, Genç ilçesine bağlı Keklikdere köyünde meydana geldi. Ara tatilde etkili olan kar nedeniyle kayak yapmak isteyen bir grup çocuk, köydeki tepeye çıktı. Burada kayak yapan çocuklar biranda küçük çapta meydana gelen çığın altında kaldı.Hem çığın hem de son anda kurtulan çocukların korku dolu anları başka bir arkadaşları tarafından saniye saniye cep telefonuna kaydedildi.



Öte yandan Bingöl'ün solhan ilçesinde bir köyde çığ düşmesi sonucu da bir kişi kayıp olmuş arama çalışması başlatılmıştı.