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BİM 10 Aralık Salı aktüel kataloğundaki mutfak ürünleri dikkat çekiyor!

05.12.2019 22:18

Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan BİM'in 10 Aralık aktüel kataloğunda hangi ürünlerin yer aldığı merak ediliyor. Yüz binlerce kişi tarafından merakla beklenen haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu bir süre önce BİM'in sitesinde yayınlanmıştı. Katalogda bu hafta özellikle mutfak ürünleri dikkat çekiyor. Peki, bu hafta BİM'de satılacak ürünler hangileri? İşte 10 Aralık Salı BİM aktüel ürünler kataloğu...


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