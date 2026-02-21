SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıBilecik’te meydan savaşı: Amatör maç kanlı bitti!Bilecik’te meydan savaşı: Amatör maç kanlı bitti!Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 12:48 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026 12:52 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Bilecik'te oynanan amatör futbol müsabakasının bitiş düdüğü sonrası kavga çıkarken, yaşanan olaylar sonrası 3 futbolcu hastanelik oldu.Bunlar da Var 02:49Başkan Erdoğan’dan Kayacık ailesine iftar ziyareti 21.02.2026Cumartesi 00:55Başkan Erdoğan cuma namazını Ataşehir’de kıldı 20.02.2026Cuma 00:14Sivas'taki acı kaza kamerada! Teravih yolundaki kaynana - gelin dehşeti 20.02.2026Cuma 00:46İlker Aksum'un kızı Lila’nın yemekle imtihanı viral oldu 20.02.2026CumaCANLI YAYIN