Beyoğlu'nda cipin çarptığı kişi yaralandı! Kaza anı kamerada

Beyoğlu'nda cipin çarptığı bir kişi yaralanırken, araç sürücüsü gözaltına alındı. Hacıahmet Mahallesi'nde dün Nizamettin İ'nin kullandığı cip kontrolden çıkarak, yol kenarındaki Abdurrahman D'ye çarptı. Cip park halindeki bir otomobile de çarparken, otomobilin kaymasıyla park halindeki iki araçta daha hasar oluştu. Yaralanan Abdurrahman D. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan cipin sürücüsü ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Öte yandan, kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

25 yıl sonra ilk! Alişan Bingöl'de konser verdi!
Kızını Tiktok'ta dans ettiren baba gözaltına alındı
Rize'de şiddetli yağışlar sele neden oldu
İstanbul Boğazı'nda yolcu vapuru ile gemi çarpıştı
