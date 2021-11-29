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Beylikdüzü’nde sahile yunus balığı vurdu

Beylikdüzü’nde sahile yunus balığı vurdu
29.11.2021 13:00 - Son Güncelleme: 29.11.2021 13:01
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Beylikdüzü Gürpınar sahilinde yunus balığı kıyıya vurdu. Sahilde yürüyen vatandaşlar kıyıya vuran balığı görüp ekiplere haber verdi. Beylikdüzü Gürpınar sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaş üzücü bir olayla karşılaştı. Yürüyüşe çıkan vatandaşlar, deniz kıyısında hareketsiz duran Yunus balığını gördü. Balığın yanına giden vatandaşlar, Yunus'un öldüğünü görünce durumu yetkililere bildirdi. Neden öldüğü henüz bilinmeyen 2 metrelik yunus balığının görüntüsü görenleri oldukça üzdü. Yunus balığını gören bir vatandaş, “ Sabah yürüşüye çıkmıştım. İstanbul’da şiddetli lodos var ilk başta gördüğümde anlayamadım. Daha sonra yanına giderek yunus balığı ölüsü olduğunu gördüm. Yetkililere haber verdim gerçekten çok üzüldüm” diye konuştu.

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