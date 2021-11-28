Haberler Yaşam Videoları Beylikdüzü'nde İçecek deposuna giren hırsızlar 20 dakika'da 200 bin liralık içecek çaldılar

Beylikdüzü'nde İçecek deposuna giren hırsızlar 20 dakika'da 200 bin liralık içecek çaldılar

Beylikdüzü'nde İçecek deposuna giren hırsızlar 20 dakika'da 200 bin liralık içecek çaldılar
28.11.2021 13:07
Ana Sayfa 04:16
Selçuk Bayraktar'ın zor anları...
Ana Sayfa 01:27
Her gün milyonlarca kişinin...
Ana Sayfa 00:14
2021 Türkiye güzeli Dilara...
Ana Sayfa 00:34
5 katlı binanın çatısında...
Ana Sayfa 01:36
Amcası ve iki kuzenini sofrada...
Ana Sayfa 00:25
Hülya Avşar’dan sahne öncesi...
Ana Sayfa 04:01
Ünlü şarkıcı Zerrin Özer...
Ana Sayfa 00:57
Güldür Güldür Bilal'i Onur...
Ana Sayfa 00:44
Destan 2. bölüm 2. fragmanı...
Ana Sayfa 00:57
Üç Kuruş 5. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 00:39
Antalya'da yağmur ve rüzgar...
Ana Sayfa 00:09
Serenay Sarıkaya'dan cesur...

Beylikdüzü'nde bulunan bir içecek deposuna giren şüpheliler değeri 200 bin lirayı bulan alkollü içecek çaldı. Yaşanan hırsızlık anları deponun güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçen salı günü sabah saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki bir içecek deposunda meydana geldi. Depoya gelen 5 şüpheli, kullandıkları araçla deponun kepengini kırarak içeri girdi. Şüpheliler değeri 200 bin lirayı bulan alkollü içecekleri araçlarına yükledi. Daha sonra deponun başka bir odasına giren hırsızlar, burada iş yeri sahibinin ruhsatlı tabancasını ve bilgisayar kasasını çaldı. Yaklaşık 20 dakika boyunca depoda kalan şüpheliler daha sonra geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA