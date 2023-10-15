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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023, 16:51 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023, 16:59

Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı

Zincirlikuyu yönüne giden bir metrobüs, Bahçelievler Ömür Durağı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalandı. Durağın çıkış yolunda arızalanan araç nedeniyle seferler tek yönde yapılmaya başlandı. Bu sırada bekleyen metrobüslerdeki yolcular araçlardan indirildi. Arıza nedeniyle durakta yolcu ve araç yoğunluğu oluştu. Durakta görevli belediye ekipleri, araç geçişlerini kontrollü olarak sağlayarak yolcuları uygun metrobüslere yönlendirdi. Arızalanan metrobüs yaklaşık 20 dakika sonra yoldan kaldırıldı.

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