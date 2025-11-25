PODCAST CANLI YAYIN
Beykoz'da makas atıp kontrolden çıkan araç takla attı: Kaza anı kamerada!

Kavacık'ta trafikte araçların arasından makas atarak ilerleyen bir otomobil, kontrolünü kaybederek aynı istikamette seyreden başka bir araca yandan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle çarpılan araç takla atarak yola savrulurken, o anlar bir sürücünün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza gece saatlerinde Kavacık Beykoz'da meydana geldi. TEM Otoyolu'nda seyir halindeki trafikte makas atarak ilerleyen bir araç adeta faciaya davetiye çıkardı. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, hızla makas atan otomobilin yan şeritte ilerleyen kamyonete çarparak takla attığı kaydedildi. Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli yoğunluk yaşanırken, bölgede araçlar çekildikten sonra trafik normale döndü. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

