Beykoz’da dehşet kamerada: Eski sevgilisini 5 yerinden bıçakladı!

BARIŞMA BAHANESİYLE GELDİ, VAHŞİCE BIÇAKLADI

Olay, dün akşam saatlerinde Beykoz Çubuklu'da bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Fethi Şancı (35), barışmak bahanesiyle Aysel Karakoç'un (38) evine geldi. İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şancı, eline aldığı bıçakla Karakoç'u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden 5 kez bıçakladı.

KOMŞULARIN İHBARIYLA EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Kadının çığlıklarını duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aysel Karakoç, ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Fethi Şancı polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

CENAZESİ AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Aysel Karakoç'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan kardeşi tarafından teslim alındı. Karakoç'un cenazesinin 17 Ekim Cuma günü öğle namazına müteakip Bahçelievler'de toprağa verileceği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fethi Şancı, çıkarıldığı mahkemece "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SALDIRI KAMERADA

Öte yandan, saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Fethi Şancı'nın Aysel Karakoç'u kolundan tutarak yere düşürdüğü ve ardından defalarca bıçakladığı anlar yer alıyor.