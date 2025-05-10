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Beşiktaş’ta iş görüşmesine giden kadına bıçaklı saldırı!
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Beşiktaş’ta iş görüşmesine giden kadına bıçaklı saldırı!

Giriş Tarihi: 10.05.2025 17:46:24

Beşiktaş Ulus Mahallesi’nde iş görüşmesine giden Sibel M., spor salonu işletmecisi ve boks hocası Furkan K.’nin bıçaklı ve yumruklu saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli kısa sürede yakalandı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Ulus Mahallesi'nde, dün öğle saatlerinde iş görüşmesine giden Sibel M. (36), spor salonu işletmecisi ve boks hocası Furkan K. ile tartışmaya girdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine Furkan K., üzerinde bulundurduğu iddia edilen bıçakla Sibel M.'yi yaraladı.

Yere yığılan Sibel M.'ye şüpheli yumruklarla saldırmaya devam etti.

Kadının yardım çığlıklarını duyan komşular ve çevredekiler olay yerine koştu.

Şüpheli, vatandaşların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sibel M., Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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