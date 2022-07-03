Haberler Yaşam Videoları Bayrampaşa'da düğün konvoyunda kaza

Bayrampaşa'da düğün konvoyunda kaza

Bayrampaşa'da düğün konvoyunda kaza
03.07.2022 11:27

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 03:11
Kadın çalışana tuvalette gizli...
Yaşam 03:43
Sağlık ekibine kaldırım...
Yaşam 01:59
Mersin'de ev eşyası taşıyan...
Yaşam 00:58
Otel odasında korkunç ölüm!
Yaşam 04:14
İnsan anne-babasına bunu yapar...
Yaşam 01:38
Ardahan’da pitbull dehşeti!
Yaşam 06:42
Ankara’daki selde 1 can kaybı!
Yaşam 00:17
Kısmetse Olur yarışmacısından...
Yaşam 00:54
Hırsız Hatice 67. İşinde...
Yaşam 04:06
Ünlü tatlıcı intikam için...
Yaşam 00:09
Motosiklet sürücüsü canını...
Yaşam 00:39
Kastamonu yolcu otobüsü...

İstanbul'da düğün konvoyunda ilerleyen otomobiller, kural dışı hareketle trafiği tehlikeye sokarken konvoyda kaza yaptı. Kaza anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları

Bayrampaşa'da, düğün konvoyunda otomobilleri ile ilerleyen sürücüler, kural dışı hareketler yaparak trafiği tehlikeye sokarken, konvoyda meydana gelen kaza cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa 03 Otoyolu hal istikametinde dün saat 18.00 sıralarında ilerleyen düğün konvoyunda, sürücüler otomobilleriyle yaptıkları kural dışı hareketlerle trafiği tehlikeye soktu. Uzun süre trafikte müzik eşliğinde ilerleyen gruptan bazıları, araçların cam ve açılır tavanından çıkarak canını hiçe saydı. Otoyolda zikzak çizerek ilerleyen konvoydaki otomobillerden biri aniden yol ortasında durunca, konvoydaki başka otomobil arkadan çarptı. Otomobilin tavanından çıkarak müzik eşliğinde oynayan kişi, kaza anında düşmekten son anda kurtuldu. Yaşanan tüm bu anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA