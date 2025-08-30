PODCAST CANLI YAYIN

Batman’da su kanalına giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu

Batman’ın Kozluk ilçesinde serinlemek için su kanalına giren 15 yaşındaki Cesur Avcı, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

SU KANALINA GİRDİ, AKINTIYA KAPILDI

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyü mevkiinde serinlemek için su kanalına giren 15 yaşındaki Cesur Avcı, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKARILDI

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar kısa süreli arama yaptı. Avcı'nın cansız bedeni kanal içerisinde bulundu ve sudan çıkarıldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan boğulma olayıyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

