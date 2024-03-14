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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Mart 2024, 23:23 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024, 23:23

Balıkesir'de 'yol verme' tartışması silahlı saldırıya dönüştü | O anlar kameraya böyle yansıdı...

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi’nde ticari araç sürücüsü ile toplu taşıma aracı sürücüsü arasındaki yol verme tartışması silahlı saldırıya dönüştü. Toplu taşıma aracına saldıran 3 kişi jandarma tarafından yakalanarak çıkarıldıkları adliyede tutuklandılar.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın Altınova Mahallesinde 10 YG 944 plakalı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Toplu Taşıma aracının sürücüsü A.G. ile 34 FMZ 277 plakalı ticari aracın sürücüsü K.G (23) arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.G., aracıyla A.G. yönetimdeki toplu taşıma aracının önünü kesti. K.G. araçtan inerek A.G.'yi darp etti. Daha sonra K.G. kendi aracından aldığı av tüfeği ile toplu taşıma aracına ateş açtı. Yaşanan olay sonrasında Jandarma ekipleri kısa sürede aracın plakasını tespit ederek K.G. ve aynı araçta bulunan V.A ve O.F.'yi gözaltına aldı. Daha sonra adliyeye sevk edilen 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edildi. Bu korku dolu anlar ise toplu taşıma aracının güvenlik kamerası tarafında saniye saniye kayıt edildi.

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