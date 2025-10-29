Balıkesir’de genç teknisyen can verdi! Sürücü tutuklandı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki sağlık teknisyeni Özlem Korkmaz’a hızla gelen otomobil çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken kısa sürede yakalanarak tutuklandı.
GENÇ SAĞLIK TEKNİSYENİ FECİ KAZADA CAN VERDİ
Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki sağlık teknisyeni hayatını kaybetti. Olay, İzmir-Çanakkale karayolunun Zeytinli Akıllı Kavşağı yakınlarında gerçekleşti.
HIZLA GELEN ARAÇ ÇARPTI
Hasta ve Yaşlı Bakım Teknikeri Özlem Korkmaz, karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
SÜRÜCÜ KISA SÜREDE YAKALANDI
Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Zeytinli Karakolu ekipleri ve Jasat dedektiflerinin yürüttüğü çalışma sonucu kazaya karışan araç kısa sürede tespit edildi. M.Y. isimli sürücü gözaltına alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Sorgusunun ardından Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen sürücü M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İLÇEDE BÜYÜK ÜZÜNTÜ
Genç sağlık teknisyeni Özlem Korkmaz'ın ölümü, ailesi, yakınları ve ilçe halkı arasında derin üzüntü yarattı.