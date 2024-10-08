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Balıkesir Ayvalık'ta Atatürk heykeline saldırı kamerada!
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Balıkesir Ayvalık'ta Atatürk heykeline saldırı kamerada!

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024, 17:13 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024, 17:13

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir kişi balyozla Atatürk anıtına çıkınca ortalık karıştı. Anıttan indirilerek vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülen ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen M.Ç. isimli şahsı, olay yerine gelen Ayvalık polisi vatandaşın elinden aldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir kişi balyozla Atatürk anıtına çıkınca ortalık karıştı. Akli melekelerinin yerinde olmadığı belirlenen M.Ç. elinde balyozla anıtın kaidesine çıkınca, çevredeki esnafın hışmına uğradı.

Ayvalık'ta Atatürk anıtına saldırı anı (İHA)

TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ
Anıta çıkan balyozlu meczup genci öfkeli vatandaşlar aşağı indirdi. Olayın sıcaklığıyla tekme tokat dövülen genç hastanelik oldu.

Ayvalık'ta Atatürk anıtına saldırı anı (İHA)

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına elinde balyozla çıkan kişiyi gören esnaf, anıta balyozla vuran şahsa müdahale ederek, anıtın kaidesinden aşağı indirdi. Anıttan indirilerek vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülen M.Ç. isimli şahsı, olay yerine gelen Ayvalık polisi vatandaşın elinden aldı.

Ayvalık'ta Atatürk anıtına saldırı anı (İHA)

Hakkında Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan M.Ç.'nin Ayvalık'ta ikamet ettiği, 2018 ile 2021 yılları arasında Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.

Ayvalık'ta Atatürk anıtına saldıran kişi yakalandı (İHA)

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Akli melekelerinin yerinde olmadığı belirtilen M.Ç., darp sonucu yaralanması nedeniyle hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırı girişimiyle ilgili soruşturma sürüyor.

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