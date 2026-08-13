CANLI YAYIN
Geri
Adana’da toplu taşımada klima tepkisi: Vatandaşlar araç içinde nefes almakta zorlanıyor

Adana’da toplu taşımada klima tepkisi: Vatandaşlar araç içinde nefes almakta zorlanıyor

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Adana’da rekor seviyelere ulaşan bunaltıcı sıcaklarda toplu taşıma araçlarında klimaların çalıştırılmaması vatandaşları çileden çıkardı. CHP yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı otobüs ve dolmuşlarda sıcaklık nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını belirten yolcular, artan ulaşım ücretlerine rağmen konforsuz yolculuk yapmalarına isyan ederek denetimlerin artırılmasını istedi.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

Bunlar da Var

Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada skandal ses kaydı: "Aklanma albümü" ve kaçış planı ortaya çıktı
Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada skandal ses kaydı: "Aklanma albümü" ve kaçış planı ortaya çıktı
Spider-Man etkisi: Tame Impala'nın "Loser" şarkısı dünya listelerini sallıyor
Spider-Man etkisi: Tame Impala'nın "Loser" şarkısı dünya listelerini sallıyor
Karaman'da inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi Mesut Yıldız hayatını kaybetti
Karaman'da inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi Mesut Yıldız hayatını kaybetti
Giresun'da sağanak sonrası sel: 2 ölü 1 kayıp
Giresun'da sağanak sonrası sel: 2 ölü 1 kayıp

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle