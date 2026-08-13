Adana’da toplu taşımada klima tepkisi: Vatandaşlar araç içinde nefes almakta zorlanıyor
Adana’da rekor seviyelere ulaşan bunaltıcı sıcaklarda toplu taşıma araçlarında klimaların çalıştırılmaması vatandaşları çileden çıkardı. CHP yönetimindeki Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı otobüs ve dolmuşlarda sıcaklık nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını belirten yolcular, artan ulaşım ücretlerine rağmen konforsuz yolculuk yapmalarına isyan ederek denetimlerin artırılmasını istedi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam