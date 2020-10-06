Baklava yiyen fare videosu sosyal medyaya damga vurdu

Bir tatlıcı vitrininde baklava yiyen fareyi gören sosyal medya kullanıcısı o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Sefaköy İnönü Mahallesi'nde üzeri açık bırakılan tatlılardan nasibini alan farenin videosu sosyal medya uygulaması Twitter'a damga vurdu. İşte şoke eden o görüntüler...

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Sefaköy İnönü Mahallesi'nde bir tatlıcının vitrinindeki şey dikkat çekti.

Gece vakti tatlıcı vitirininde fare olduğunu gören bir müşteri, fareyi cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Vitrinde yer alan baklava tepsisinin kenarından baklava yediği görülen farenin görüntüleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Üzeri açık bırakılan tatlılardan nasibini alan farenin, uzun süre tatlıların arasında durduğu görüldü.