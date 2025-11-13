Bahçelievler'de otoparkta yaşanan ilginç kaza kamerada: İşte o anlar!

PODCAST CANLI YAYIN
Bahçelievler'de kadın sürücünün araçlara çarparak boşluğa uçtuğu kaza kameraya yansıdı. Güvenlik kamerasında otoparktaki bir kişinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

İlginç kaza Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi İSPARK otoparkında yaşanmış, otoparktan çıkan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince heyecanlanarak 9 araca çarpmıştı. Bariyerleri aşan araç, otopark alanının hemen yanında bulunan yaklaşık 5 metrelik yükseklikten aşağı boş bir alana düşmüştü. Kazada hafif yaralanan kadın sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı.

İlginç kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde otoparktan çıkan kadın sürücünün kullandığı araç, birden hızlanarak diğer araçlara çarpıyor. Bu sırada bir kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Demir bariyerleri aşan araç boşluk alana düşüyor.

