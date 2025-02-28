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Bağcılar’da pitbullun vatandaşa saldırma anı kamerada!
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Bağcılar'da pitbullun vatandaşa saldırma anı kamerada!

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 18:19 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 18:19

Bağcılar’da yasaklı ırk olan pitbull cinsi bir köpek vatandaşlara saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpek vatandaşlara saldırdı. Vatandaşların saldıran köpekten kurtulma çabaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da yasaklı ırk olan pitbull cinsi başıboş köpek vatandaşlara saldırdı. Saldırgan köpek bir vatandaşı bacağından ısırırken, etrafta bulunan vatandaşlar olaya müdahale etti. Bir kişi köpeğin kuyruğundan çekerken, diğeri kürekle vatandaşı saldırıdan kurtarmaya çalıştı. Yerde yatan vatandaştan uzaklaşan köpek orada bulunan diğer vatandaşlara da saldırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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