Aynı iş yerine girip, 2 kez hırsızlık yaptı: O anlar kamerada!

Olay, 26 Ekim'de saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde, bir apartmandaki şalgam firmasının bayisinde meydana geldi. Yangın merdiveninin kapısını zorlayarak iş yerine giren İbrahim K., piyasa değeri 50 bin lira olan hard diskleri çaldı. Şüpheli, 3 Kasım'da aynı iş yerine girerek bu kez firma sorumlusu Y.K.'nin cep telefonunu çalıp kaçtı. Şüphelinin iş yerinin bulunduğu apartmana girdiği ve çaldığı malzemelerle ayrıldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlıkları fark eden Y.K., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Çalışma başlatan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, İbrahim K.'nin 14 Ekim'de R.E.'ye ait oto elektrik ürünleri dükkanına girip hırsızlık yaptığını, yakalanıp cezaevine girdiğini ve bir süre önce de kaçtığını tespit etti. Harekete geçen polis, şüpheliyi saklandığı evde yakaladı. Evde arama yapan polis, Y.K.'nin dükkanında çalınan cep telefonunu da ele geçirdi. Emniyete götürülen İbrahim K., ifadesinde, "Görüntülerdeki kişi benim. İş yerlerine hırsızlık amacıyla girmedim. Saklanacak yer arıyordum ancak şeytana uyup, hırsızlık yaptım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim K. tutuklandı.