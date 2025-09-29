PODCAST CANLI YAYIN

Ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gündüz vakti bir aparmanda yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Kırklareli Lüleburgaz'a bağlı Yıldız Mahallesi Doğuş Ara Sokak'taki bir apartmanda dün meydana gelen olayda, vatandaşların kapı önünde bıraktıkları ayakkabılar, kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık yapan şahsın ayakkabılara göz attıktan sonra beğendiği modeldeki ayakkabıyı alması dikkat çekti.
Mahalle sakinleri, benzer olayların son dönemde arttığını belirterek, "Artık gündüz bile kapımızın önüne bıraktığımız eşyalar güvende değil" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve şüphelinin kısa sürede yakalanmasını istedi.

Bunlar da Var

İnegöl'de silahlı çatışma: 1'ölü, 2 yaralı
İnegöl'de silahlı çatışma: 1'ölü, 2 yaralı
Kütahya Simav’da 5.4’lük deprem meydana geldi
Kütahya Simav’da 5.4’lük deprem meydana geldi
Turist kadınlarla rezil dans kamerada!
Turist kadınlarla rezil dans kamerada!
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı: Eyvah düşmüş, koş | VİDEO
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı: Eyvah düşmüş, koş | VİDEO

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle