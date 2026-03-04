SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRAMAZANRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıAvcılar’da kontrolsüz yıkım facia getiriyordu!Avcılar’da kontrolsüz yıkım facia getiriyordu!Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 11:15 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2026 11:18 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Avcılar’da bir apartmanda kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkım kontrolden çıkınca moloz parçaları cadde üzerine döküldü. Ölen ya da yaralanan olmazken vatandaşların panikle kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Bunlar da Var 01:20GOL | Corendon Alanyaspor 0-2 Galatasaray 03.03.2026Salı 02:39Galatasaray penaltı kazandı! Cimbom Barış Alper Yılmaz'ın bu golüyle öne geçti 03.03.2026Salı 01:14Dev kamyon metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 03.03.2026Salı 00:50Güngören’de feci ölüm: Servis minibüsüne çarpıp beton mikserinin altında kaldı! 03.03.2026SalıCANLI YAYIN