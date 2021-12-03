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Avcılar’da balon maskotu bıçakladılar

Avcılar’da balon maskotu bıçakladılar
03.12.2021 15:15
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Avcılar’da av malzemeleri satan işyerinin önünde bulunan balon maskot, yaşı 12-13 olduğu tahmin edilen bir çocuk tarafından bıçaklanarak patlatıldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken işletmeci, maskota değil ama küçük çocuğun cebinde bıçak taşımasına üzüldüğünü belirtti. Olay geçtiğimiz hafta Deniz Köşkler Mahallesi, E-5 Yanyol’da bulunan bir işyerinin önünde meydana geldi. Bir çocuk, dükkanın önünde reklam amaçlı bulunan maskot balonu cebinden çıkarttığı çakı ile bıçaklayarak patlattı. Çocuk, daha sonra olay yerinden kaçtı. Dükkan sahibi, işyerinin güvenlik kamerasını izlediğinde şaşkınlık yaşadı. İşletmeci durumu polise bildirirken, şikayetçi olmadıklarını belirtti.

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