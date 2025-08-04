Avcılar E-5’te feci kaza: Direğe çarpan sürücü hastanelik oldu

İstanbul Avcılar'da E-5 yan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüje çıkarak elektrik direğine çarptı. Araçta sıkışan kadın sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Avcılar E-5 yan yol Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FJ 6360 plakalı aracı kullanan F.Y. isimli kadın sürücü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolü kaybetti. Refüje çıkan araç, ardından elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle E-5 yan yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araç çekiciyle kaldırılırken, oluşan yoğunluk dronla havadan görüntülendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.