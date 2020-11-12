Haberler Video Yaşam Videoları Atatürk'e saygı duruşunda bulunmayıp terör örgütü sloganı atan işçi dayak yedi

Atatürk'e saygı duruşunda bulunmayıp terör örgütü sloganı atan işçi dayak yedi

Atatürk'e saygı duruşunda bulunmayıp terör örgütü sloganı atan işçi dayak yedi
12.11.2020 17:14
Ana Sayfa 00:40
Hercai 47. bölüm fragmanında...
Ana Sayfa 02:02
Asya'nın intikam sahnesi!...
Ana Sayfa 01:46
Bakan Gül: Yargı birilerinin...
Ana Sayfa 03:01
Alman aşısı Türkiye'ye ne...
Ana Sayfa 01:17
“Sigara yasağı” denetimde...
Ana Sayfa 04:54
Borsa İstanbul'dan bir rekor...
Ana Sayfa 01:30
Millilere Kovid-19 testi...
Ana Sayfa 00:47
Haliç Köprüsü'nde yürekler...
Ana Sayfa 01:24
BIST 100 endeksi güçlü...
Ana Sayfa 02:31
''Ermenistan ateşkesi bozarsa...
Ana Sayfa 00:41
'Seneye de giyersin' dediler,...
Ana Sayfa 01:40
Kuruluş'un Selcan Hatun'unun...

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde, Atatürk’ün ölüm saati olan 09.05'te çalışanlarını saygı duruşuna davet eden bir patron, işçilerden birinin terör örgütü lehine slogan atması sonucu deliye döndü.


Geçtiğimiz gün Türkiye genelinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'e saygı duruşunda bulunuldu. 81 ilde 09.05'te adeta hayat dururken, bir tekstil atölyesinde de patron çalışanlarını saygı duruşuna davet etti.

Çalışanlardan 09.05'te ayağa kalkmalarını isteyen patrona, karşı gelen bir işçi saygı duruşunda bulunmayı reddetti. Daha sonra olay yerinden gitmek için ayağa kalkan çalışan terör örgütü lehine "Biji serok Apo" ve "Biji serok Kürdistan" şeklinde slogan attı. İşçinin bu sözlerini duyan patron adeta çılgına döndü. Patronla birlikte diğer çalışanlar da terör örgütü lehine slogan atan işçiye saldırırken, o anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Yaşam Videoları