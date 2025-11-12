PODCAST CANLI YAYIN
Ataşehir'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Ataşehir'de gece saatlerinde otoyolda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir mevki Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sebze ve meyve yüklü kamyonet ve 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

