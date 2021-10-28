Ataşehir’de trafiğin ortasında atılan havai fişekler paniğe sebep oldu

Ataşehir’de bir asker konvoyunda trafiğin ortasına atılan havai fişekler korku dolu anlar yaşattı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olay geçtiğimiz gün Ataşehir’de meydana geldi. İddiaya göre bir asker uğurlama konvoyunda trafiğin ortasına yerleştirilen ve ateşlenen havai fişekler korku dolu anlara neden oldu. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Trafiğin ortasında atılan havai fişekler bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.