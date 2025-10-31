PODCAST CANLI YAYIN
Arnavutköy'de İETT otobüsünde bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Arnavutköy'de İETT otobüsünde bıçaklı saldırı: 3 yaralı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Haraççı Kavşağı girişinde İETT otobüsünde bir şüpheli, otobüs şoförü ve 2 yolcuyu bıçakladı. Saldırıya uğrayan yolcuların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüpheliye yönelik arama çalışması başlattı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Arnavutköy Haraççı Kavşağı girişinde İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, bir şüpheli henüz bilinmeyen bir nedenle otobüs şoförü ve 2 yolcuyu bıçakladı. Saldırgan şahısları yaraladıktan sonra olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 2 yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri bıçaklı saldırganı yakalamak için arama çalışması başlattı.

Bunlar da Var

GOL | Konyaspor - 3 1 - 12 Bingölspor | Morten Bjorlo
GOL | Konyaspor - 3 1 - 12 Bingölspor | Morten Bjorlo
GOL | Konyaspor - 2 1 - 12 Bingölspor | İsmail Esat Buğa
GOL | Konyaspor - 2 1 - 12 Bingölspor | İsmail Esat Buğa
FSM Köprüsü’nde intihar şoku! Aracından İnip Atladı! Cansız bedeni Emirgan’da bulundu (VİDEO)
FSM Köprüsü’nde intihar şoku! Aracından İnip Atladı! Cansız bedeni Emirgan’da bulundu (VİDEO)
GOL | Gaziantep FK - 2 0 - Karabük İdmanyurdu Spor | Juninho Bacuna
GOL | Gaziantep FK - 2 0 - Karabük İdmanyurdu Spor | Juninho Bacuna

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle