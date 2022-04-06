RAMAZAN İMSAKİYE
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Arabasına kim çarptı diye baktığında yerde yatanın arkadaşı olduğunu fark etti

Arabasına kim çarptı diye baktığında yerde yatanın arkadaşı olduğunu fark etti
06.04.2022 08:51

OTOMATİK OYNAT

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Tekirdağ Çorlu’da taksici, arabasına arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralının arkadaşı olduğunu görünce şoke oldu. Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Eski Tekirdağ Caddesi üzeri otogar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Omurtak Caddesi istikametine seyreden İsmail Erdoğan yönetimindeki ticari taksiye, aynı yönde seyreden Osman Helvacı’nın kullandığı motosiklet arkadan çarptı. Kaza sonrası duraklayıp aracından inen taksi şoförü İsmail Erdoğan, motosiklet sürücüsünün yaralandığını ve arkadaşı olduğunu fark etti. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı motosiklet sürücüsü Osman Helvacı tedavi altına alındı.

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