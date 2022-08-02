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Arabanın üstüne çıkıp camı çatlattı kaportayı çökertti

Arabanın üstüne çıkıp camı çatlattı kaportayı çökertti
02.08.2022 09:55

OTOMATİK OYNAT

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Esenyurt’ta sinir krizi geçiren Nijerya uyruklu kişi, önce çıplak ayakla sokaklarda koştu daha sonra yolda geçen arabanın üzerine çıkıp camını patlatıp tavanını çökertti. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansırken şüpheli gözaltına alındı. Olay, dün akşam üzeri Esenyurt Mehmet Akif Ersoy mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik problemleri olan Nijerya uyruklu T.D isimli şahıs çıplak ayakla sokaklarda bağırarak koşmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar, T.D’yi sakinleştirip durdurmaya çalışsalar da başarılı olmadılar. Caddeye atlayan şahıs, seyir halinde ilerleyen aracın üzerine çıkarak önce ön camını patlattı daha sonra tavanını çökertti. Yol boyu koşan T.D’yi hasar gören araçtaki vatandaşlar yakalayarak darp etti. Olayı gören esnaf ise polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı, gözaltına alarak karakola götürdü.

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