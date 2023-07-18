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Antalya'da korkutan kafe yangını: Ahşap yapı alev alev yandı

Antalya'da korkutan kafe yangını: Ahşap yapı alev alev yandı
18.07.2023 09:36 - Son Güncelleme: 18.07.2023 09:38

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Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde falezler üzerindeki bir kafede çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Geceyi aydınlatan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle işletmenin tüm çatısını sarmadan kontrol altına alındı.

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Yangın saat 22.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1537 Sokak'ta falezlerin üzerindeki bir kafede çıktı.

İddiaya göre işletmenin bitişiğindeki Aşıklar Parkı'nın alt bölümünde çıkan alevler kısa sürede işletmenin çatısına sıçradı. Yapının ahşap ve bambu olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

İşletme yöneticileri, müşterileri ve personeli güvenli bir şekilde tahliye edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının alt bölümdeki çalılık alanda da etkili olması nedeniyle ilk gelen itfaiye ekipleri, çevre istasyonlardan destek istedi. Gökyüzünü aydınlatan alevler kentin farklı noktalarından görüldü. İçten içe yanan ahşap yapıya itfaiye ekipleri farklı noktalardan müdahalede bulundu.

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